В Марксе у водителя за штрафы арестовали бытовую технику

СЕГОДНЯ 16:27 2019-02-26T16:34:05+03:00

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В Марксовском районе Саратовской области приставы открыли исполнительные производства в отношении местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, мужчина не единожды нарушал правила дорожного движения. За это у него накопились штрафы на сумму около 20 тыс. рублей.

Автомобилист добровольно их не оплачивал, требования приставов также игнорировал. Поэтому у него была арестована бытовая техника. После этого мужчина погасил задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU