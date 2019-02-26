В Марксе у водителя за штрафы арестовали бытовую технику
Мужчина накопил долг 20 тыс. рублей
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В Марксовском районе Саратовской области приставы открыли исполнительные производства в отношении местного жителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, мужчина не единожды нарушал правила дорожного движения. За это у него накопились штрафы на сумму около 20 тыс. рублей.
Автомобилист добровольно их не оплачивал, требования приставов также игнорировал. Поэтому у него была арестована бытовая техника. После этого мужчина погасил задолженность.
ИСТОЧНИК KP.RU