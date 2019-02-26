На круглом столе в Саратовской облдуме поговорили о Трампе, Украине и гомофобии

СЕГОДНЯ 15:57 2019-02-26T16:30:48+03:00

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Руководитель управления Роскомнадзора по Саратовской области Роман Чуйченко рассказал, как через интернет и книги воздействуют на сознание детей. Об этом он поведал на прошедшем сегодня, 26 февраля, заседании круглого стола в Саратовской областной думе по защите детей от информации, которая вредит их нравственному и духовному развитию.

Предварительно он напомнил собравшимся, что решения о запрещении информации, наносит она вред или нет, принимается на основании заключения экспертов. Уже потом можно подавать на авторов в суд.

Как бывший министр связи и информации области, гражданин и отец троих детей он рассказал, что все книгоиздание Саратовской области на время его работы министром, на 99% составляли учебники.

- Проблема, которую мы рассматриваем, не правовая, а экономическая. Почему не печатают другие книги — потому что это выгодно. К тому же информационные войны никто не отменял, — добавил он.

В пример он привел случай со своим сыном. Тот приехал из Челябинска и заявил: по менталитету он скорее не русский, а украинец. Мотивируя это тем, что у нас гомофобия, в отличие от той страны, не преодолена.

- С нашими детьми работают целенаправленно и плотоядно, им промывают мозги, — сказал Роман Чуйченко.

Руководитель областного Роскомнадзора привел как пример влияния информации на умы людей выборы президента США, которым стал Дональд Трамп.

- Два сообщения в соцсетях уже позволяют определить приблизительно психологический тип вашей личности, возраст, политические взгляды. В соответствии с этими критериями присылать вам те сообщения, которые точно вызовут реакцию у адресата, — добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU