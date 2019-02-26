2019-02-26T15:54:30+03:00
Происшествия

Друзья упавшего с многоэтажки в Саратове подростка назвали его позитивным

Они не знают причин трагедии
Ольга Муравлёва
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Полиция в Саратове начала проверку по факту падения подростка с многоэтажки в Солнечном. Одного из его друзей уже опрашивал участковый.

- Я не знаю, почему он совершил такой поступок. Вчера он был позитивным (погибший — прим. ред.), — рассказал «КП-Саратов» один из его друзей.

Напомним, ЧП случилось сегодня днем, 26 февраля, на Антонова, 26Б. Мальчик упал, по словам очевидцев, с 19-го этажа и умер на месте. Известно, что подростку было 15 лет и он учился в 55-й школе.

Также есть предположения, что сегодня, в день трагедии, погибший гулял с друзьями. Они разошлись, а парень решил остаться на высоте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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