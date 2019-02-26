2019-02-26T15:55:05+03:00
Общество

Школьникам Усть-Курдюма рассказали об истории страны

Они посетили музей «Россия — моя история»
Екатерина Семенова
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Координатором партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» по Саратовскому району Антоном Степновым организовано патриотическое мероприятие для учеников четвертых классов школы села Усть-Курдюм Саратовского района области.

Ученики и преподаватели школы побывали в музее «Россия — моя история», посетили тематический зал музея «Рюриковичи», ознакомились с историей нашей страны в новом, интерактивном формате. Школьники смогли принять участие в викторинах, задать интересующие их вопросы.

- Когда я учился в школе, мы тоже всегда хотели не просто сидеть на уроке, а с классом ездить по музеям или выставкам. Уже тогда хотелось другого уровня восприятия информации. Более запоминающегося. И вот сегодня, посетив этот новый и технически оснащенный музей, могу смело утверждать, что нынешние ученики школ не только могут узнать о своей истории, но и, возможно, получить знания для будущей «профессии», еще интереснее проводить каждый свой день! — прокомментировал координатор проекта «Историческая память» по Саратовскому району Степнов Антон.

- Хотим сказать спасибо большое нашей школе, музею и всем, кто организовывал это мероприятие. Нам понравилось! Мы теперь с родителями посетим остальные залы музея, — поделились своим мнением ученики четвертого класса МОУ «СОШ села Усть-Курдюм».

- Здорово, что у нас появилась такая замечательная площадка как мультимедийный парк «Россия — моя история». Для саратовских мальчишек и девчонок это — настоящий подарок, — уникальная возможность учиться в игровой форме, постигать историю родной страны, погружаясь в ту или иную эпоху с помощью современных мультимедийных средств. Благодарю своих помощников по проекту «Историческая память» за то, что все больше и больше саратовских школьников открывает для себя такое полезное развлечение, как поход в самый современный музей, — прокомментировала региональный координатор проекта «Историческая память», депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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