Губернатор не стал сдавать ЕГЭ, но изучил систему видеонаблюдения и проверки бланков
Сегодня, 25 февраля, в саратовской школе №6 родители старшеклассников испытали свои силы в сдаче ЕГЭ.
Вместе с ним экзамен попробовала сдать и министр образования региона Ирина Седова.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сначала сел писать экзамен вместе со всеми, но через несколько минут вышел и отправился изучать систему видеонаблюдения. Ему рассказали, что в каждой аудитории есть камеры, которые записывают все действия в помещениях, где сдают экзамен. Все происходящее также видят и наблюдатели в Москве.
После этого глава региона отправился смотреть, что случается с бланками ЕГЭ после их сдачи экзаменаторам.
Своими впечатлениями Радаев поделился с журналистами.
Он отметил, что школьники Саратовской области держат высокую планку в сдаче экзаменов и пожелал им удачи.
Валерий Радаев поделился впечатлениями от процесса сдачи ЕГЭ.
ИСТОЧНИК KP.RU