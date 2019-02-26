2019-02-26T16:09:55+03:00
Общество

Губернатор не стал сдавать ЕГЭ, но изучил систему видеонаблюдения и проверки бланков

Валерий Радаев пожелал удачи школьникам [видео]
Дарья Вострикова
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Валерий РадаевВалерий РадаевФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 25 февраля, в саратовской школе №6 родители старшеклассников испытали свои силы в сдаче ЕГЭ.

Вместе с ним экзамен попробовала сдать и министр образования региона Ирина Седова.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сначала сел писать экзамен вместе со всеми, но через несколько минут вышел и отправился изучать систему видеонаблюдения. Ему рассказали, что в каждой аудитории есть камеры, которые записывают все действия в помещениях, где сдают экзамен. Все происходящее также видят и наблюдатели в Москве.

После этого глава региона отправился смотреть, что случается с бланками ЕГЭ после их сдачи экзаменаторам.

Своими впечатлениями Радаев поделился с журналистами.

Он отметил, что школьники Саратовской области держат высокую планку в сдаче экзаменов и пожелал им удачи.

Валерий Радаев поделился впечатлениями от процесса сдачи ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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