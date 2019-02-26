Большая тройка прогнозирует рост «ФосАгро»

СЕГОДНЯ 14:30 2019-02-26T16:07:03+03:00

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Международное агентство Standard&Poor’s высоко оценивает будущее «ФосАгро». Аналитики отметили повышение инвестиционного рейтинга на уровне «BBB-», что говорит о стабильном прогнозе.

Каков прогноз

В данных отчета Standard & Poor’s позитивный прогноз: ожидается восстановление цен на фосфатные и азотные удобрения, что вкупе с растущими объемами производства обеспечит «ФосАгро» более высокие операционные и финансовые показатели. При этом также ожидается, что инвестиционная программа компании в целом сохранится на стабильном уровне с фокусом на развитии добывающих и перерабатывающих мощностей, а также на повышении степени обеспеченности собственным сырьем.

- Решение одного из ведущих мировых рейтинговых агентств о пересмотре прогноза в сторону повышения, до уровня «стабильный», и подтверждения рейтинга на инвестиционном уровне является свидетельством эффективности и гибкости нашей бизнес-модели, которая позволяет нам реализовывать стратегические задачи и демонстрировать высокие результаты вне зависимости от рыночной конъюнктуры, реализуя инвестиционные, производственные и социальные проекты.

Сильные операционные и финансовые показатели являются результатом инвестиций в модернизацию, вводу новых мощностей, повышению эффективности и оптимизации бизнес-процессов, применению передовых решений и наилучших доступных технологий. На протяжении последних пяти лет, в рамках долгосрочной стратегии, компания ежегодно направляла на инвестиции более 500 млн долларов в год, что составляет не менее 50% EBITDA и является одним из самых высоких показателей в российской промышленности.

Недавно мы завершили масштабный инвестиционный проект по строительству новых современных производств аммиака и гранулированного карбамида. Они позволят генерировать нам стабильный денежный поток, обеспечивая новые инвестиции и дивидендные выплаты, — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Приметы стабильности

Как говорится, подробности — Бог, поэтому разберемся из чего складывается понятие стабильность. За минувшие пять лет компания «ФосАгро» направила на развитие только одного своего предприятия — Балаковского филиала АО «Апатит» — 13 млрд рублей. В минувшем году завершилось строительство аммиакопровода от магистрали «Тольятти-Одесса». Реализация этого инвестиционного проекта позволила сделать поставки аммиака на предприятие более безопасными и надежными. Модернизирована одна из трех установок по производству серной кислоты. В результате ее производительность увеличилась с 600 тыс. до 1 млн тонн сырья в год. Сегодня разработана стратегия развития компании до 2025 года. В ее рамках в дальнейшее повышение эффективности Балаковского подразделения «ФосАгро» направит около 15 млрд рублей. Если говорить о задачах, то это в первую очередь расширение ассортимента производимых удобрений. Через пять лет планируется пополнить линейку еще четырьмя марками. Речь идет о комплексных NPK-удобрениях, обогащенных азотом, фосфором и калием. В планах выпуск NPS с элементной серой и цинком (это фактически премиальный продукт, который в мире мало кто производит).

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В итоге в результате всех преобразований валовый объем выпускаемой продукции вырастет на 1 млн тонн по сравнению с данными 2018 года — 2,1 млн.

Стратегия развития предполагает и максимальную энергетическую самодостаточность предприятия. Планируется установка еще одного турбоагрегата для выработки дополнительной электроэнергии. То есть предприятие фактически будет полностью энергонезависимо.

Подтверждение рейтинга и пересмотр прогноза агентством Standard&Poor’s завершает цикл переоценки. В результате ФосАгро имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня со стабильным прогнозом от трех рейтинговых агентств.

Будь в теме

В инвестировании рейтинг облигаций — это оценка кредитоспособности корпорации или государства. Рейтинг облигаций аналогичен кредитному рейтингу для физических лиц. Кредитный рейтинг — это финансовый показатель для потенциальных инвесторов в долговые ценные бумаги, облигации. Он присваивается кредитными рейтинговыми агентствами, такими как Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch Ratings и имеет буквенные обозначения (например, ААА, BBB, B, CC), которые обозначают надежность облигаций.

ИСТОЧНИК KP.RU