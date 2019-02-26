2019-02-26T16:02:23+03:00
Общество

Саратовские родители вместе с чиновниками попробовали сдать ЕГЭ

Губернатор пожелал всем удачи, но экзамен сдавать не стал [видео]
Дарья Вострикова
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Губернатор Валерий Радаев за партойГубернатор Валерий Радаев за партойФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 26 февраля, саратовские родители попробовали себя в сдаче ЕГЭ. Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициированная федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в 2019 году проходит уже в третий раз. Впервые она состоялась в феврале 2017 года. В тот день участие приняли более 3 тыс. родителей из 50 регионов России.

Пришедшие в школу №6 Саратова взрослые зарегистрировались, заполнили бланки, увидели, как контролируют госэкзамен, как печатаются и обрабатываются материалы и отправились сами писать экзаменационную работу.

Валерий Радаев в школе №6 перед сдачей ЕГЭ Фото: Дарья Вострикова

Валерий Радаев в школе №6 перед сдачей ЕГЭФото: Дарья Вострикова

Их пришел поддержать губернатор Саратовской области Валерий Радаев и министр образования Ирина Седова, а также известный спортсмен, кикбоксер Даци Дациев.

Сначала родителей поприветствовала Седова, она рассказала об истории этого мероприятия и том, что именно предстоит сделать собравшимся.

Министр Ирина Седова Фото: Дарья Вострикова

Министр Ирина СедоваФото: Дарья Вострикова

Потом родителей направил в добрый путь губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Он пожелал сдать экзамен без двоек.

Валерий Радаев за школьной партой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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