2019-02-26T13:35:10+03:00
Происшествия

В Солнечном подросток разбился при падении с 19-го этажа

Трагедия произошла в высотке на Антонова [фото, видео]
Екатерина Семенова
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В Солнечном подросток разбился, упав с высотки. Фото соцсетейВ Солнечном подросток разбился, упав с высотки. Фото соцсетей
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В поселке Солнечный Саратова разбился подросток.

Как рассказали «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, 15-летний мальчик упал с высоты 19-го этажа.

В Солнечном подросток разбился насмерть при падении с многоэтажки.

Трагедия произошла на улице Антонова. Тело погибшего нашли возле дома №26Б.

Очевидцы сообщили, что труп лежит на улице до сих пор.

Тело погибшего лежит на улице. Фото соцсетей

Тело погибшего лежит на улице. Фото соцсетей

ИСТОЧНИК KP.RU

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