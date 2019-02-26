В Солнечном подросток разбился при падении с 19-го этажа

СЕГОДНЯ 13:30 2019-02-26T13:35:10+03:00

В Солнечном подросток разбился, упав с высотки. Фото соцсетей

Трагедия произошла в высотке на Антонова [фото, видео]

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В поселке Солнечный Саратова разбился подросток.

Как рассказали «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, 15-летний мальчик упал с высоты 19-го этажа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/694129" frameborder="0"></iframe> В Солнечном подросток разбился насмерть при падении с многоэтажки.

Трагедия произошла на улице Антонова. Тело погибшего нашли возле дома №26Б.

Очевидцы сообщили, что труп лежит на улице до сих пор.

Тело погибшего лежит на улице. Фото соцсетей

ИСТОЧНИК KP.RU