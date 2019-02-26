В Солнечном подросток разбился при падении с 19-го этажа
Трагедия произошла в высотке на Антонова [фото, видео]
В Солнечном подросток разбился, упав с высотки. Фото соцсетей
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В поселке Солнечный Саратова разбился подросток.
Как рассказали «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, 15-летний мальчик упал с высоты 19-го этажа.
В Солнечном подросток разбился насмерть при падении с многоэтажки.
Трагедия произошла на улице Антонова. Тело погибшего нашли возле дома №26Б.
Очевидцы сообщили, что труп лежит на улице до сих пор.
Тело погибшего лежит на улице. Фото соцсетей
ИСТОЧНИК KP.RU