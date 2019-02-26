В Саратове несовершеннолетнему ограничили свободу за удар прохожему в голову

СЕГОДНЯ 13:18 2019-02-26T15:57:03+03:00

Пьяный мужчина обругал юношу, который не дал ему закурить

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В Заводском районе Саратова вынесен приговор несовершеннолетнему.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, 17-летнего парня признали виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести.

Преступление было совершено в ночь на 10 октября прошлого года. Двое парней находились около дома по 11-му Динамовскому проезду. 31-летний пьяный прохожий попросил закурить, но парни отказали. Это возмутило мужчину, он грубо высказался и за это получил от 16-летнего парня удар кулаком по голове.

Мужчина упал и потерял сознание, а очевидцы задержали злоумышленника и передали полиции.

Также была вызвана «скорая помощь», которая госпитализировала потерпевшего.

Во время следствия парень полностью признал вину. Суд приговорил его к десяти месяцам ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU