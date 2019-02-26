2019-02-26T15:16:55+03:00
Общество

В Саратовской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 31%

Тем не менее заболеваемость снижается
Екатерина Семенова
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В Саратовской области за неделю зарегистрировано 15 813 случаев заболевания ОРВИ.

Как рассказали «КП-Саратов» в Минздраве региона, это на 15,34% ниже уровня прошлой недели.

Заболеваемость ОРВИ остается выше эпидпорога в группе детей 7-14 лет — на 1,8% и на 31,23% среди взрослого населения.

В областном центре заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 16,7%. В Саратове за неделю заболели 6,2 тыс. человек, что ниже на 12,8%, чем неделей ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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