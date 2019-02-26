2019-02-26T15:14:55+03:00
Общество

Роскомнадзор в Саратове: Мы не можем победить гидру в Интернете

Речь идет о запрещенных сайтах
Дарья Вострикова
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Заседание круглого стола в Саратовской облдумеЗаседание круглого стола в Саратовской облдумеФото: Дарья Вострикова
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На заседании 26 февраля круглого стола в Саратовской областной думе по поводу ограждения детей от вредящей им информации, руководитель регионального Роскомнадзора Роман Чуйченко рассказал, как сложно блокировать запрещенные сайты.

- Любая блокировка ресурсов проходит по определенной процедуре. Сайт может работать год, пока центральный аппарат его, наконец, не заблокирует. Таким образом, пока система закроет пять ресурсов, их может появиться в десять раз больше, — рассказал Чуйченко.

Он отметил, что таковы издержки государственного управления. Чуйченко сравнил войну с запрещенными ресурсами в интернете с борьбой против гидры, когда вместо отрубленной головы вырастают две.

ИСТОЧНИК KP.RU

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