Роскомнадзор в Саратове: Мы не можем победить гидру в Интернете
На заседании 26 февраля круглого стола в Саратовской областной думе по поводу ограждения детей от вредящей им информации, руководитель регионального Роскомнадзора Роман Чуйченко рассказал, как сложно блокировать запрещенные сайты.
- Любая блокировка ресурсов проходит по определенной процедуре. Сайт может работать год, пока центральный аппарат его, наконец, не заблокирует. Таким образом, пока система закроет пять ресурсов, их может появиться в десять раз больше, — рассказал Чуйченко.
Он отметил, что таковы издержки государственного управления. Чуйченко сравнил войну с запрещенными ресурсами в интернете с борьбой против гидры, когда вместо отрубленной головы вырастают две.
ИСТОЧНИК KP.RU