2019-02-26T15:12:17+03:00
Общество

Михаил Андреев: Правительство РФ заявляет о необходимости максимально поддержать проведение реформы обращения с ТКО в регионах

Директор Регионального оператора принял участие в профессиональном диалоге отрасли управления отходами
Екатерина Семенова
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В инновационном центре «Сколково» в Москве прошел «1-й профессиональный диалог отрасли управления отходами». Основными спикерами мероприятия стали министр экологии и природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, руководитель публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, губернаторы ряда регионов РФ. В состав делегации от Саратовской области вошел директор Регионального оператора Саратовской области Михаил Андреев.

В рамках «Диалога» министр РФ Дмитрий Кобылкин рассказал об основных проблемах, которые тормозят развитие новой отрасли и реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Таких как необоснованный пересмотр тарифов и нормативов накопления, отсутствие дифференцированного подхода в нормативах для сельских жителей, низкую собираемость платы за коммунальную услугу. Он также подчеркнул, что руководством страны поставлена задача максимально консолидировать усилия для проведения данной реформы, поскольку эта задача государственной важности.

- В наблюдательном совете публично-правовой компании находятся три министерства — министерство строительства, где раньше исторически была эта отрасль, министерство промышленности и министерство природных ресурсов. Вот эти три министерства в едином порыве будут создавать минимальные условия сопротивления движению этой реформы, — заявил министр Кобылкин.

Также была затронута тема конкретных мероприятий по снижению стоимости услуги для населения: решение правительства РФ об освобождении Региональных операторов от НДС и налога на прибыль, фиксирование ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду на ближайшие несколько лет.

- Мы видим усилия федеральной власти по проведению реформы обращения с отходами. Задача поставлена президентом, правительство РФ контролирует все аспекты реализации, установлена персональная ответственность глав регионов РФ, заявлено о поддержке со стороны депутатского корпуса, политических партий. Необходимо обеспечить максимальную поддержку Регоператорам в регионах. Такие установки звучали в выступлениях. Важно, что Саратовская область стала одной из первых, где заработал Региональный оператор и было отмечено, что у нас полностью реализуется смысл реформы — обеспечение безопасной обработки отходов, — заявил директор Регоператора Саратовской области Михаил Андреев.

Региональный оператор Саратовской области одним из первых приступил к работе на территории РФ. Такой старт позволил уже к февралю 2019 года обеспечить поступление более 1 млн кубометров ТКО из Саратова на экологически безопасную обработку и захоронение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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