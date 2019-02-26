Саратовские приставы выдворили из России двух граждан Узбекистана

СЕГОДНЯ 11:56 2019-02-26T15:07:41+03:00

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В Саратове судебные приставы по решению суда выдворили двух граждан Узбекистана.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, иностранцы были признаны виновными в нарушении правил въезда в Россию или режима пребывания.

Как оказалось, один из граждан не продлил документы после окончания законного срока нахождения в РФ, второй — оформил патент на работу, но не внес обязательные платежи.

По решению суда граждане были выдворены из России.

ИСТОЧНИК KP.RU