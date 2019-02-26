Саратовские приставы выдворили из России двух граждан Узбекистана
Иностранцы нарушили правила пребывания в стране
Изменить размер текста:
В Саратове судебные приставы по решению суда выдворили двух граждан Узбекистана.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, иностранцы были признаны виновными в нарушении правил въезда в Россию или режима пребывания.
Как оказалось, один из граждан не продлил документы после окончания законного срока нахождения в РФ, второй — оформил патент на работу, но не внес обязательные платежи.
По решению суда граждане были выдворены из России.
ИСТОЧНИК KP.RU