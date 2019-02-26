2019-02-26T15:06:25+03:00
Общество

Проверка не нашла плесени в котлетах в саратовском лицее

Опубликовавший пост ученик сознался, что сообщил неправду
Екатерина Семенова
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Ученик лицея №53 Саратова признал, что опубликовал в соцсети недостоверную информацию.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете по образованию администрации города, ранее школьник пожаловался на котлеты с плесенью. Якобы так кормят в столовой лицея.

Пост в соцсети получил множество комментариев, в том числе гневных откликов. По данному факту была проведена проверка.

В лицее 25 февраля прошла встреча председателя комитета по образованию, начальника отдела образования, представителя поставщика питания (ООО «Купецъ»), заведующего производством, директора лицея, классного руководителя, ученика, а также его законного представителя.

На встрече школьник сознался, что плесени в котлетах не было.

Во время проверки также не нашлось замечаний к продуктам в столовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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