2019-02-26T15:02:56+03:00
Звезды

Коммунисты в Саратове поинтересовались сжиганием запрещенных книг

Депутата облдумы Анидалова заинтересовало, куда деваются изъятые запрещенные издания
Дарья Вострикова
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Александр АнидаловАлександр АнидаловФото: Дарья Вострикова
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На заседании круглого стола 26 февраля в облдуме по ограждению детей от вредящей им информации выступила Людмила Канушина, директор Саратовской областной научной библиотеки.

- Библиотеки сейчас активно посещают. Мы, библиотека для взрослых, отслеживаем на сайте прокуратуры экстремистскую литературу и если такая есть, изымаем из фондов.

- И что вы с ними делаете? Сжигаете? — поинтересовался Александр Анидалов.

Людмила Канушина ответила, что никто ничего не сжигает. Отбор книг проводит отдел комплектования, который состоит из филологов и библиотекарей. Издания остаются на хранение в библиотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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