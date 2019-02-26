Коммунисты в Саратове поинтересовались сжиганием запрещенных книг
Депутата облдумы Анидалова заинтересовало, куда деваются изъятые запрещенные издания
Александр АнидаловФото: Дарья Вострикова
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На заседании круглого стола 26 февраля в облдуме по ограждению детей от вредящей им информации выступила Людмила Канушина, директор Саратовской областной научной библиотеки.
- Библиотеки сейчас активно посещают. Мы, библиотека для взрослых, отслеживаем на сайте прокуратуры экстремистскую литературу и если такая есть, изымаем из фондов.
- И что вы с ними делаете? Сжигаете? — поинтересовался Александр Анидалов.
Людмила Канушина ответила, что никто ничего не сжигает. Отбор книг проводит отдел комплектования, который состоит из филологов и библиотекарей. Издания остаются на хранение в библиотеке.
ИСТОЧНИК KP.RU