Женщина на набережной в Саратове обматерила полицейского
Это стоило ей 70 часов исправительных работ
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В Волжском районе Саратова осудили 35-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в публичном оскорблении полицейского.
- Пьяная саратовчанка 4 декабря 2018 года у дома №5 по набережной Космонавтов привлекла своим поведением правоохранителей. Один из стражей порядка предложил ей пройти в отдел, за что гражданка начала материть полицейского, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Суд обязал женщину за такой проступок отработать 70 часов исправительных работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU