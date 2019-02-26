Женщина на набережной в Саратове обматерила полицейского

СЕГОДНЯ 11:24 2019-02-26T11:24:05+03:00

Это стоило ей 70 часов исправительных работ

Изменить размер текста: A A

В Волжском районе Саратова осудили 35-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в публичном оскорблении полицейского.

- Пьяная саратовчанка 4 декабря 2018 года у дома №5 по набережной Космонавтов привлекла своим поведением правоохранителей. Один из стражей порядка предложил ей пройти в отдел, за что гражданка начала материть полицейского, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд обязал женщину за такой проступок отработать 70 часов исправительных работ.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU