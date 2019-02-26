2019-02-26T11:14:46+03:00
Происшествия

Вор из Балакова не смог обжаловать свой трехлетний приговор

Мужчина и его адвокат посчитали наказание слишком суровым
Ольга Муравлёва
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В Балакове 28-летний рецидивист не смог обжаловать свой приговор за кражу.

- Мужчина 19 апреля 2018 года, находясь в квартире своей знакомой на улице Леонова, тайно украл 60 тыс. рублей и скрылся, а после потратил их по своему усмотрению, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Балаковский районный суд приговорил гражданина за воровство к трем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на девять месяцев.

Однако осужденный и его адвокат обжаловали наказание, считая, что выводы суда не соответствовали фактическим обстоятельствам, а также, что срок слишком суровый.

Однако судебная коллегия Саратовского областного суда не удовлетворила жалобу. Приговор остался таким же.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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