Вор из Балакова не смог обжаловать свой трехлетний приговор
В Балакове 28-летний рецидивист не смог обжаловать свой приговор за кражу.
- Мужчина 19 апреля 2018 года, находясь в квартире своей знакомой на улице Леонова, тайно украл 60 тыс. рублей и скрылся, а после потратил их по своему усмотрению, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Балаковский районный суд приговорил гражданина за воровство к трем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на девять месяцев.
Однако осужденный и его адвокат обжаловали наказание, считая, что выводы суда не соответствовали фактическим обстоятельствам, а также, что срок слишком суровый.
Однако судебная коллегия Саратовского областного суда не удовлетворила жалобу. Приговор остался таким же.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU