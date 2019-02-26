Смерть пациентки после операции в Саратове: Возбуждено уголовное дело
Женщина скончалась от большой потери крови
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В Саратове возбуждено уголовное дело по факту смерти пациентки частной клиники.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, 20 февраля в частной клинике (TerraSomnia — прим. ред.) женщине, приехавшей из Казахстана, была сделана пластическая операция.
21 февраля около двух часов ночи, пациентке стало плохо, в 21:30 она скончалась после остановки сердца. Реанимационные действия не дали результатов.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стала большая потеря крови после хирургического вмешательства.
Сейчас расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU