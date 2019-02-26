2019-02-26T11:03:33+03:00
Общество

Саратовские депутаты озаботились аморальными книгами

Алевтина Лосина возмутилась детской страшилкой
Дарья Вострикова
Поделиться:
В облдуме депутат обсудили детские страшилкиВ облдуме депутат обсудили детские страшилкиФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 февраля, на круглом столе в Саратовской областной думе депутаты и общественники обсудили, как защитить детей от информации, причиняющей вред их нравственному и духовному развитию.

Алевтина Лосина, председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике облдумы, обратила внимание на «Дедушкин портрет» автора Валерия Роньшина. Рассказ входит в книгу «Все о страшилках» и построен по принципу городских легенд.

Депутат вкратце пересказала сюжет детской страшилки. В коротком рассказе повествуется, как бабушка повесила на стену портрет умершего дедушки с автоматом в руках. Ночью раздались выстрелы, и родственники нашли старушку убитой. Ситуация повторилась, когда в гости приехала тетка — она также легла спать в той комнате и ее застрелили. Малолетний внук все понял и начал носить портрет деда в школу, чтобы избавляться от учителей, что впоследствии привело его к успеху в жизни.

Такой рассказ возмутил народного избранника.

Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя поддержала Алевтину Лосину, заявив, что на автора книги можно подать в суд, который, скорее всего, вынесет обвинительный приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Коммунисты в Саратове поинтересовались сжиганием запрещенных книг
Женщина на набережной в Саратове обматерила полицейского
Вор из Балакова не смог обжаловать свой трехлетний приговор
Смерть пациентки после операции в Саратове: Возбуждено уголовное дело
В Аткарске дороги почистили после обращения прокуратуры в суд
Минстрой обнаружил нарушения при строительстве детсада на 160 мест в Энгельсе
В расселенном доме на Барнаульской полыхал мусор
Назначен министр занятости, труда и миграции Саратовской области
На Московской легковушка протаранила автобус
Чиновники Воскресенского района пытались отправить осужденных работать в несуществующие ИП
Саратовская фирма незаконно выдавала себя за микрокредитную компанию
Знакомый жительницы Ершова отобрал у нее мобильный телефон
В четырех домах Заводского района отключили воду
Парень до смерти забил жителя Каменки автомобильным зеркалом
Радаев посоветовал принимать меры к детям при малейших признаках насилия
При ремонте дороги в Екатериновке выявлено особо крупное мошенничество
Двух молодых саратовских рецидивистов подозревают в краже аккумулятора
В Саратове встали трамваи №9
В Петровске будут судить экс-полицейского за смертельное ДТП
В Саратове водителя иномарки госпитализировали после наезда на сугроб
У пенсионерки из поселка Красный Текстильщик украли документы и еду
На жительницу Заводского района напали бродячие собаки
«Семерка» вылетела в кювет в селе Хоперское
Панков: При поддержке Володина жители Вольска изменили отношение к городу
Стая бродячих собак угрожает детям поселка Комсомольский
Два человека погибли в массовом ДТП на трассе под Саратовом
В Саратовской области начнется снегопад