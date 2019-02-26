Саратовские депутаты озаботились аморальными книгами

СЕГОДНЯ 10:46 2019-02-26T11:03:33+03:00

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Сегодня, 26 февраля, на круглом столе в Саратовской областной думе депутаты и общественники обсудили, как защитить детей от информации, причиняющей вред их нравственному и духовному развитию.

Алевтина Лосина, председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике облдумы, обратила внимание на «Дедушкин портрет» автора Валерия Роньшина. Рассказ входит в книгу «Все о страшилках» и построен по принципу городских легенд.

Депутат вкратце пересказала сюжет детской страшилки. В коротком рассказе повествуется, как бабушка повесила на стену портрет умершего дедушки с автоматом в руках. Ночью раздались выстрелы, и родственники нашли старушку убитой. Ситуация повторилась, когда в гости приехала тетка — она также легла спать в той комнате и ее застрелили. Малолетний внук все понял и начал носить портрет деда в школу, чтобы избавляться от учителей, что впоследствии привело его к успеху в жизни.

Такой рассказ возмутил народного избранника.

Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя поддержала Алевтину Лосину, заявив, что на автора книги можно подать в суд, который, скорее всего, вынесет обвинительный приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU