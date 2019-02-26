2019-02-26T10:41:56+03:00
Общество

В Аткарске дороги почистили после обращения прокуратуры в суд

На десяти улицах были найдены нарушения
Ольга Муравлёва
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Аткарская межрайонная прокуратура обратилась в суд и добилась очистки дорог от снега и наледи.

- Плохое состояние проезжей части выявилось в ходе проверки вместе с сотрудниками местной ГИБДД. Рейд был проведен по улицам Советская, Гагарина, Революционная, Республиканская, Ленина, Коммунистическая, Тургенева, Саратовская, Гоголя, Пушкина, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Дороги не соответствуют нормативам, есть колейность, снежный накат. В связи с этим прокурор обратился в суд с административным иском. Фемида же обязала администрацию Аткарского района организовать очистку.

Исполнение решения суда контролируется надзорным ведомством.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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