В Аткарске дороги почистили после обращения прокуратуры в суд
Аткарская межрайонная прокуратура обратилась в суд и добилась очистки дорог от снега и наледи.
- Плохое состояние проезжей части выявилось в ходе проверки вместе с сотрудниками местной ГИБДД. Рейд был проведен по улицам Советская, Гагарина, Революционная, Республиканская, Ленина, Коммунистическая, Тургенева, Саратовская, Гоголя, Пушкина, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Дороги не соответствуют нормативам, есть колейность, снежный накат. В связи с этим прокурор обратился в суд с административным иском. Фемида же обязала администрацию Аткарского района организовать очистку.
Исполнение решения суда контролируется надзорным ведомством.
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ИСТОЧНИК KP.RU