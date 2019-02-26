2019-02-26T10:59:37+03:00
Общество

Минстрой обнаружил нарушения при строительстве детсада на 160 мест в Энгельсе

Нарушения технических регламентов обошлись строителям в 50 тыс. рублей штрафа
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Детский сад в поселке МелиораторовДетский сад в поселке Мелиораторов
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Арбитражный суд Саратовской области пришел к выводу о законности предписания регионального Минстроя, вынесенного ООО «ПДПСтрой». Министерство выявило нарушения строителями технических регламентов при возведении детского сада на улице Студенческая, 137.

Этот детсад на 160 мест уже полностью построен.

Суд решил в рамках административного дела оштрафовать строителей на 50 тыс. рублей.

Из материалов дела следует, что строители не выполнили предписание министерства еще от 8 октября. На тот момент на объекте ООО «ПДПСтрой» производились кровельные работы и благоустройство.

После повторной проверки Минстрой обратился в суд.

- Объективную сторону рассматриваемого административного правонарушения составляет невыполнение в установленный срок законного предписания органа государственного строительного надзора. ООО «ПДПСтрой» было предписано в срок до 15.10.2018 устранить выявленные нарушения. Однако застройщиком не была представлена утвержденная проектная документация после внесения в нее изменений. Предписание возлагает на общество обязанность по устранению допущенных нарушений технических регламентов, — пояснили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитража.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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