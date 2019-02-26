Назначен министр занятости, труда и миграции Саратовской области
Должность заняла Наталия Кривицкая
Наталия КривицкаяФото: Михаил ЕГОРОВ
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Наталия Кривицкая назначена министром занятости, труда и миграции Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, соответствующее постановление подписал губернатор Валерий Радаев.
Напомним, ранее Наталия Кривицкая являлась и. о. министра. Это случилось после увольнения Наталья Соколовой — скандально известной своими высказываниями о «макарошках» и предложении питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU