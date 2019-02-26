Чиновники Воскресенского района пытались отправить осужденных работать в несуществующие ИП
Прокуратура опротестовала акт местной администрации
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В Воскресенском районе прокуратура изучила правовой акт местной администрации. В документе были указаны места, в которых осужденные могут пройти исправительные работы.
- Выяснилось, что в перечне содержались сведения о двух ИП, данных о которых нет в ЕГРИП. Соответственное, их не существует, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.
Прокуратура опротестовала акт местной администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU