Чиновники Воскресенского района пытались отправить осужденных работать в несуществующие ИП

СЕГОДНЯ 09:34 2019-02-26T10:12:48+03:00

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В Воскресенском районе прокуратура изучила правовой акт местной администрации. В документе были указаны места, в которых осужденные могут пройти исправительные работы.

- Выяснилось, что в перечне содержались сведения о двух ИП, данных о которых нет в ЕГРИП. Соответственное, их не существует, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.

Прокуратура опротестовала акт местной администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU