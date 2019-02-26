Саратовская фирма незаконно выдавала себя за микрокредитную компанию

СЕГОДНЯ 09:29 2019-02-26T09:36:23+03:00

Суд оштрафовал организацию и директора на 120 тыс. рублей

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В Саратове фирма незаконно присвоила себе статус «микрофинансовой организации».

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, ранее ООО «МКК «ЛегкоФинанс» было исключено из реестра микрофинансовых организаций.

Тем не менее фирма оставила в своем названии определение микрокредитная компания.

По данному факту прокуратура возбудила административные дела в отношении юридического лица и его руководителя. Мировой судья оштрафовал их на общую сумму 120 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU