Саратовская фирма незаконно выдавала себя за микрокредитную компанию
Суд оштрафовал организацию и директора на 120 тыс. рублей
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В Саратове фирма незаконно присвоила себе статус «микрофинансовой организации».
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, ранее ООО «МКК «ЛегкоФинанс» было исключено из реестра микрофинансовых организаций.
Тем не менее фирма оставила в своем названии определение микрокредитная компания.
По данному факту прокуратура возбудила административные дела в отношении юридического лица и его руководителя. Мировой судья оштрафовал их на общую сумму 120 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU