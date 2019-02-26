Знакомый жительницы Ершова отобрал у нее мобильный телефон
Он набросился на женщину на Молодежной улице
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Вчера, 25 февраля, полиция раскрыла грабеж мобильного телефона Alcatel у 44-летней женщины.
- По ее словам, гаджет отобрал ее 37-летний знакомый в 13:50 того же дня около дома №14 на Молодежной улице Ершова. Мужчину привели в отдел полиции, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД.
Задержанный во всем признался. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж».
Ранее мужчина уже два раза отбывал наказание за кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU