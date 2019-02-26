В четырех домах Заводского района отключили воду
Ее не будет ориентировочно до 14:00
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В Саратове сегодня утром, 26 февраля, отключили воду в четырех домах Заводского района.
- Ориентировочно до 14:00 изменены параметры водоснабжения в домах №№56, 56/1, 80, 80 ст3 по Ново-Астраханскому шоссе, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Коммунальщики отмечают, что такие меры пришлось принять для ремонта водопровода.
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ИСТОЧНИК KP.RU