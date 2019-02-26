Парень до смерти забил жителя Каменки автомобильным зеркалом
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Пугачевского района. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 39-летнему жителю Каменки, которое привело к его смерти.
По версии следствия, вечером 18 февраля 39-летний мужчина распивал спиртное с 32-летним братом и двумя приятелями. Между братом и одним из гостей вспыхнула ссора.
- Не сумев усмирить товарища, 32-летний мужчина побежал в отдел полиции. В это время хозяин жилья высказал все, что он думает об обидчике брата. За него стал заступаться 23-летний гость. Он не смог выразить свое мнение словами, схватил боковое автомобильное зеркало и начал бить владельца дома по всему телу, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
Брат 39-летнего мужчины вернулся из полиции и усмирил молодого гостя.
Через некоторое время хозяину жилища стало хуже. Его обидчик вызвал «скорую помощь» и ушел домой.
Мужчину привезли в медучреждение, где он скончался 20 февраля.
Согласно судебно-медицинскому исследованию, он умер в результате тупой сочетанной травмы грудной клетки и живота.
Предполагаемого убийцу задержали. На допросе он сознался и рассказал, что происходило в тот роковой вечер.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU