Парень до смерти забил жителя Каменки автомобильным зеркалом

СЕГОДНЯ 09:13 2019-02-26T09:22:45+03:00

От полученных травм пострадавший умер через два дня в больнице

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Пугачевского района. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 39-летнему жителю Каменки, которое привело к его смерти.

По версии следствия, вечером 18 февраля 39-летний мужчина распивал спиртное с 32-летним братом и двумя приятелями. Между братом и одним из гостей вспыхнула ссора.

- Не сумев усмирить товарища, 32-летний мужчина побежал в отдел полиции. В это время хозяин жилья высказал все, что он думает об обидчике брата. За него стал заступаться 23-летний гость. Он не смог выразить свое мнение словами, схватил боковое автомобильное зеркало и начал бить владельца дома по всему телу, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Брат 39-летнего мужчины вернулся из полиции и усмирил молодого гостя.

Через некоторое время хозяину жилища стало хуже. Его обидчик вызвал «скорую помощь» и ушел домой.

Мужчину привезли в медучреждение, где он скончался 20 февраля.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, он умер в результате тупой сочетанной травмы грудной клетки и живота.

Предполагаемого убийцу задержали. На допросе он сознался и рассказал, что происходило в тот роковой вечер.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU