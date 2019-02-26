Радаев посоветовал принимать меры к детям при малейших признаках насилия
Состояние подростка, избитого сверстниками в селе Елшанка Новобурасского района оценивается как удовлетворительное. Медицинскую помощь ему оказывают врачи областной детской клинической больницы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора Саратовской области.
- По данному случаю проводится проверка правоохранительными органами. Действиям участников драки будет дана правовая оценка. Родителям, учителям нужно всегда быть внимательными к детям, их увлечениям, личным переживаниям, отношениям со сверстниками. Надо обязательно принимать меры при малейших признаках агрессии. Своевременное реагирование взрослых предотвратит подобные происшествия, — заявил глава региона Валерий Радаев.
ИСТОЧНИК KP.RU