Радаев посоветовал принимать меры к детям при малейших признаках насилия

СЕГОДНЯ 09:12 2019-02-26T09:12:33+03:00

Губернатор отреагировал на публикации СМИ о конфликте подростков в Новобурасском районе

Изменить размер текста: A A

Состояние подростка, избитого сверстниками в селе Елшанка Новобурасского района оценивается как удовлетворительное. Медицинскую помощь ему оказывают врачи областной детской клинической больницы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора Саратовской области.

- По данному случаю проводится проверка правоохранительными органами. Действиям участников драки будет дана правовая оценка. Родителям, учителям нужно всегда быть внимательными к детям, их увлечениям, личным переживаниям, отношениям со сверстниками. Надо обязательно принимать меры при малейших признаках агрессии. Своевременное реагирование взрослых предотвратит подобные происшествия, — заявил глава региона Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU