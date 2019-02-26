При ремонте дороги в Екатериновке выявлено особо крупное мошенничество

СЕГОДНЯ 09:06 2019-02-26T09:16:28+03:00

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В Екатериновском районе Саратовской области прокуратура выявила нарушения при ремонте дорог.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, была проведена проверка, которая показала, что в июле 2018 года администрация района заключила контракт по ремонту автодороги на улице Вокзальная села Екатериновка.

Местным бюджетом по результату выполненных работ было перечислено более 2,2 млн рублей.

Позже специалисты ПУИЦ «Волгодортранс» СГТУ взяли пробы асфальтобетонного покрытия на отремонтированном участке. Выяснилось, что дорожное полотно не соответствует требованиям контракта. То есть бюджету причинен ущерб на 2,2 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU