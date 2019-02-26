2019-02-26T09:16:28+03:00
Происшествия

При ремонте дороги в Екатериновке выявлено особо крупное мошенничество

Бюджет лишился 2,2 млн рублей
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Екатериновском районе Саратовской области прокуратура выявила нарушения при ремонте дорог.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, была проведена проверка, которая показала, что в июле 2018 года администрация района заключила контракт по ремонту автодороги на улице Вокзальная села Екатериновка.

Местным бюджетом по результату выполненных работ было перечислено более 2,2 млн рублей.

Позже специалисты ПУИЦ «Волгодортранс» СГТУ взяли пробы асфальтобетонного покрытия на отремонтированном участке. Выяснилось, что дорожное полотно не соответствует требованиям контракта. То есть бюджету причинен ущерб на 2,2 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Коммунисты в Саратове поинтересовались сжиганием запрещенных книг
Женщина на набережной в Саратове обматерила полицейского
Вор из Балакова не смог обжаловать свой трехлетний приговор
Смерть пациентки после операции в Саратове: Возбуждено уголовное дело
Саратовские депутаты озаботились аморальными книгами
В Аткарске дороги почистили после обращения прокуратуры в суд
Минстрой обнаружил нарушения при строительстве детсада на 160 мест в Энгельсе
В расселенном доме на Барнаульской полыхал мусор
Назначен министр занятости, труда и миграции Саратовской области
На Московской легковушка протаранила автобус
Чиновники Воскресенского района пытались отправить осужденных работать в несуществующие ИП
Саратовская фирма незаконно выдавала себя за микрокредитную компанию
Знакомый жительницы Ершова отобрал у нее мобильный телефон
В четырех домах Заводского района отключили воду
Парень до смерти забил жителя Каменки автомобильным зеркалом
Радаев посоветовал принимать меры к детям при малейших признаках насилия
Двух молодых саратовских рецидивистов подозревают в краже аккумулятора
В Саратове встали трамваи №9
В Петровске будут судить экс-полицейского за смертельное ДТП
В Саратове водителя иномарки госпитализировали после наезда на сугроб
У пенсионерки из поселка Красный Текстильщик украли документы и еду
На жительницу Заводского района напали бродячие собаки
«Семерка» вылетела в кювет в селе Хоперское
Панков: При поддержке Володина жители Вольска изменили отношение к городу
Стая бродячих собак угрожает детям поселка Комсомольский
Два человека погибли в массовом ДТП на трассе под Саратовом
В Саратовской области начнется снегопад