Двух молодых саратовских рецидивистов подозревают в краже аккумулятора
Их поймали у места сбыта краденого
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В Саратове правоохранители ночью 25 февраля перекрыли место сбыта краденого и доставили в отдел двух подозреваемых.
- Парней доставили в отдел от дома №44/1 по проспекту Строителей. Первому — 18 лет, ранее он был судим за грабеж, второму — 25, он сидел за кражу, грабеж и наркопреступление, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Предполагается, что злоумышленники той ночью у дома №13 по улице Панфилова украли аккумулятор из ВАЗ-2105. Сейчас правоохранители организовали проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU