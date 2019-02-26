Двух молодых саратовских рецидивистов подозревают в краже аккумулятора

СЕГОДНЯ 09:04 2019-02-26T09:04:27+03:00

Их поймали у места сбыта краденого

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В Саратове правоохранители ночью 25 февраля перекрыли место сбыта краденого и доставили в отдел двух подозреваемых.

- Парней доставили в отдел от дома №44/1 по проспекту Строителей. Первому — 18 лет, ранее он был судим за грабеж, второму — 25, он сидел за кражу, грабеж и наркопреступление, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Предполагается, что злоумышленники той ночью у дома №13 по улице Панфилова украли аккумулятор из ВАЗ-2105. Сейчас правоохранители организовали проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU