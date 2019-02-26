2019-02-26T09:05:36+03:00
Происшествия

В Петровске будут судить экс-полицейского за смертельное ДТП

Он был пьян и насмерть сбил женщину
Екатерина Семенова
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В Петровске Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего полицейского.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, 23-летнего экс-сотрудника ОМВД по Петровскому району обвиняют в смертельном ДТП.

Следствие считает, что 12 декабря около семи часов утра пьяный сотрудник полиции ехал на автомобиле «Лада Приора» по улице Шевченко. Он сбил 52-летнюю женщину, которая шла по обочине. Пострадавшая скончалась на месте.

В ходе следствия мужчина полностью признал вину.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, полицейский уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника, из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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