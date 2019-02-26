У пенсионерки из поселка Красный Текстильщик украли документы и еду
Воры повредили входную дверь
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Вчера, 25 февраля, полиция раскрыла кражу продуктов питания и документов у 69-летней женщины из поселка Красный Текстильщик.
- По ее словам, ночью кто-то залез к ней домой и обокрал, — уточнили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Предполагаемого преступника уже задержали. Им оказался мужчина с восемью судимостями, который тоже живет в Красном Текстильщике.
На него завели уголовное дело, а похищенное изъяли.
ИСТОЧНИК KP.RU