У пенсионерки из поселка Красный Текстильщик украли документы и еду

СЕГОДНЯ 08:51 2019-02-26T08:52:49+03:00

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Вчера, 25 февраля, полиция раскрыла кражу продуктов питания и документов у 69-летней женщины из поселка Красный Текстильщик.

- По ее словам, ночью кто-то залез к ней домой и обокрал, — уточнили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Предполагаемого преступника уже задержали. Им оказался мужчина с восемью судимостями, который тоже живет в Красном Текстильщике.

На него завели уголовное дело, а похищенное изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU