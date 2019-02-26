Панков: При поддержке Володина жители Вольска изменили отношение к городу

СЕГОДНЯ 08:17 2019-02-26T08:34:17+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост, посвященный социальным проектам Вячеслава Володина в районах.

- На примере Вольского района скажу пару слов о том, как проекты Володина помогают раскрыть потенциал нашей области. За последние годы в три раза вырос поток туристов в Вольск — то, к чему местные власти стремились долго, но не могли достичь. Благодаря Володину, жители изменили свое отношение к городу, поверили в свои силы. Активно участвовали в проектах спикера, вносили свои предложения. В итоге город преобразился, радуя и вольчан, и гостей.

В центре обустроена прекрасная пешеходная зона с велосипедной дорожкой. Она оформлена в классическом стиле и прекрасно сочетается со старинными зданиями. Преобразился и сквер у театра. С участием лучших ландшафтных архитекторов реконструирован городской парк. Он стал культурно-историческим, то есть, здесь можно не только отдохнуть и заняться спортом, но и многое узнать об истории Вольска.

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Но спикер не останавливается на достигнутом. По его поручению недавно встречался в Москве с руководством Минстроя РФ и главой Вольского района. Обсуждали проект по продолжению пешеходной зоны, он будет участвовать во всероссийском конкурсе. Федеральные специалисты помогли правильно оформить проект вольчан, чтобы было больше шансов на победу.

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Гости города часто думают, что Свято-Троицкий собор в центре Вольска возведен еще до революции. Настолько он впечатляет своей неповторимой архитектурой. И удивляются, когда узнают, что он был восстановлен десять лет назад на историческом месте. Вот так Володин помогает возродить красоту старинного купеческого города, его духовные ценности.

Еще раз отмечу, все это делается при диалоге с жителями. С ними обсуждалась и концепция будущей набережной, где предусмотрено все необходимое для комфортной жизни и развития города — от пляжа до причала. И эта идея тоже объединила людей в стремлении сделать город лучше.

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Не менее важна комфортная инфраструктура — школы, больницы, дороги, жилье. Об этом скажу в следующий раз, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU