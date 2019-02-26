Два человека погибли в массовом ДТП на трассе под Саратовом

СЕГОДНЯ 07:09 2019-02-26T08:19:36+03:00

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Массовое ДТП со смертельным исходом произошло вечером 25 февраля на 132-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград в Вольском районе.

Около 19:15 по местному времени столкнулись «Лада Приора», ВАЗ-21099 и грузовая «Газель».

Водитель и пассажир «Приоры» погибли на месте, их машина вспыхнула и полностью сгорела.

От удара 58-летний шофер «Газели» оказался зажат в кабине, его вырезали из нее прибывшие спасатели. С различными травмами его, а также мужчину, сидевшего за рулем ВАЗ-21099, госпитализировали.

На ДТП выезжали сотрудники облспаса, медики «скорой», пожарное подразделение.

ИСТОЧНИК KP.RU