Два человека погибли в массовом ДТП на трассе под Саратовом
Автомобиль умерших полностью сгорел
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Массовое ДТП со смертельным исходом произошло вечером 25 февраля на 132-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград в Вольском районе.
Около 19:15 по местному времени столкнулись «Лада Приора», ВАЗ-21099 и грузовая «Газель».
Водитель и пассажир «Приоры» погибли на месте, их машина вспыхнула и полностью сгорела.
От удара 58-летний шофер «Газели» оказался зажат в кабине, его вырезали из нее прибывшие спасатели. С различными травмами его, а также мужчину, сидевшего за рулем ВАЗ-21099, госпитализировали.
На ДТП выезжали сотрудники облспаса, медики «скорой», пожарное подразделение.
ИСТОЧНИК KP.RU