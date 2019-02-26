2019-02-26T08:19:36+03:00
Происшествия

Два человека погибли в массовом ДТП на трассе под Саратовом

Автомобиль умерших полностью сгорел
Поделиться:
Изменить размер текста:

Массовое ДТП со смертельным исходом произошло вечером 25 февраля на 132-м км трассы СызраньСаратовВолгоград в Вольском районе.

Около 19:15 по местному времени столкнулись «Лада Приора», ВАЗ-21099 и грузовая «Газель».

Водитель и пассажир «Приоры» погибли на месте, их машина вспыхнула и полностью сгорела.

От удара 58-летний шофер «Газели» оказался зажат в кабине, его вырезали из нее прибывшие спасатели. С различными травмами его, а также мужчину, сидевшего за рулем ВАЗ-21099, госпитализировали.

На ДТП выезжали сотрудники облспаса, медики «скорой», пожарное подразделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проверка не нашла плесени в котлетах в саратовском лицее
Коммунисты в Саратове поинтересовались сжиганием запрещенных книг
Женщина на набережной в Саратове обматерила полицейского
Вор из Балакова не смог обжаловать свой трехлетний приговор
Смерть пациентки после операции в Саратове: Возбуждено уголовное дело
Саратовские депутаты озаботились аморальными книгами
В Аткарске дороги почистили после обращения прокуратуры в суд
Минстрой обнаружил нарушения при строительстве детсада на 160 мест в Энгельсе
В расселенном доме на Барнаульской полыхал мусор
Назначен министр занятости, труда и миграции Саратовской области
На Московской легковушка протаранила автобус
Чиновники Воскресенского района пытались отправить осужденных работать в несуществующие ИП
Саратовская фирма незаконно выдавала себя за микрокредитную компанию
Знакомый жительницы Ершова отобрал у нее мобильный телефон
В четырех домах Заводского района отключили воду
Парень до смерти забил жителя Каменки автомобильным зеркалом
Радаев посоветовал принимать меры к детям при малейших признаках насилия
При ремонте дороги в Екатериновке выявлено особо крупное мошенничество
Двух молодых саратовских рецидивистов подозревают в краже аккумулятора
В Саратове встали трамваи №9
В Петровске будут судить экс-полицейского за смертельное ДТП
В Саратове водителя иномарки госпитализировали после наезда на сугроб
У пенсионерки из поселка Красный Текстильщик украли документы и еду
На жительницу Заводского района напали бродячие собаки
«Семерка» вылетела в кювет в селе Хоперское
Панков: При поддержке Володина жители Вольска изменили отношение к городу
Стая бродячих собак угрожает детям поселка Комсомольский
В Саратовской области начнется снегопад