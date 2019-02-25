Правота Регоператора в начислении платежей подтверждена в судебном заседании

СЕГОДНЯ 21:04 2019-02-25T21:04:16+03:00

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В судебном заседании подтверждено право взимать плату за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами даже в отсутствие контейнерной площадки в непосредственной близости. Житель Ершова обратился в суд с требованиями к Регоператору произвести перерасчет оплаты за вывоз ТКО, ссылаясь на неточности в платежных документах и полагая, что у Регоператора нет законных прав требовать оплаты без заключения договора с гражданином в письменной форме. Заявитель также потребовал организации контейнерной площадки на улице проживания, считая, что ее отсутствие ведет к оказанию услуги ненадлежащего качества.

В рамках судебных заседаний истцу были разъяснены положения действующего законодательства об обязанностях граждан, коммунальных служб и органов местного самоуправления. В соответствии Правилами предоставления коммунальных услуг, гражданин обязан самостоятельно в 5-дневный срок предоставить информацию об изменении количества собственников путем обращения в оказывающую услугу организацию, а также обратиться с заявлением о некорректной информации в платежном документе. Заключение письменного договора на коммунальную услугу с потребителями не требуется, при надлежащем опубликовании текста публичного договора, которое было проведено Регоператором в июле 2018 года. Истцу разъяснили, что своевременное и добросовестное уведомление позволяет произвести перерасчет в соответствии с предоставленными документами без обращения в суд. Также в судебном заседании было установлено, что отсутствие контейнерной площадки в непосредственной близости не является основанием для перерасчета и не может говорить о некачественном предоставлении коммунальной услуги.

В соответствии с полученными в суде разъяснениями, истец добровольно отозвал все требования в отношении Регионального оператора Саратовской области и попросил суд об изменении ответчика на администрацию Ершовского района в части понуждения к обустройству контейнерной площадки в соответствии с СанПиНом.

- Переход на новую систему обращения с ТКО вызвал много споров. В Саратовской области появился Регоператор, который сразу стал объектом многочисленных и не всегда обоснованных претензий и требований. Мы видим, как в судебных заседаниях последовательно подтверждается принцип адресной ответственности. Обязанности имеются не только у Регоператора, но также у жителей и органов власти. Многие заявления о незаконности выставления платы за новую коммунальную услугу и требования перерасчетов являются попыткой ввести в заблуждение людей. Поэтому вопросы злоупотребления правом и его корректного толкования необходимо максимально освещать и обсуждать. Люди должны видеть прозрачный для всех механизм защиты прав и исполнения обязанностей, чтобы не попадаться на уловки популистов, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что ранее в Пугачеве по исковому требованию прокуратуры предпринимателей обязали заключить договор с Региональным оператором, так как отсутствие договора приводит к загрязнению окружающей среды и нарушает права граждан. Развитие правоприменительной практики в Саратовской области позволяет выстраивать отношения между всеми участниками системы по обращению с ТКО на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU