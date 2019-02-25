2019-02-25T16:52:55+03:00
Происшествия

Мальчика в Новобурасском районе избивал его родной брат

Сейчас обидчики ребенка уже готовы извиняться
Дарья Вострикова
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Нашумевший инцидент с избиением 17-летнего мальчика из Тепловки криминальным квартетом юношей из Тепловки и Новых Бурас прокомментировал корреспонденту «КП-Саратов» районный глава администрации Алексей Воробьев.

- Среди нападавших был его родной брат и еще три товарища. Понятно, что у нас здесь нет детских специалистов, поэтому мальчика после избиения достаивли в районную больницу, а оттуда перенаправили в областную клиническую. Мы сейчас общаемся, связываемся с ним. Состояние пострадавшего удоволетворительное, — сказал глава Новобурасского района.

По его словам, обидчики юноши растут в благополучных семьях и ни разу не стояли на учете в полиции. Они ждут, пока мальчика выпишут из больницы, чтобы извиниться перед ним.

Алексей Воробьев добавил, что этим вопроом занимаются правоохранительные органы. Пока что окончательный вердикт инциденту не подведен.

Точную причину, по которой ребята избили своего сверстника, районный глава сказать так и не смог, ограничившись словами: из личной неприязни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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