Виновника пяти смертей в ДТП у Озинок посадили на 2,5 года
В Саратовской области осудили 62-летнего водителя автобуса, который устроил ДТП, столкнувшись с грузовым поездом. В аварии погибли пять пассажиров.
- Дело было возбуждено 17 ноября, в день смертельного инцидента на железнодорожном переезде в районе Озинок. Обвиняемый — гражданин одной из стран ближнего зарубежья, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Следователи смогли установить, что причиной ДТП стали неосторожные действия водителя, а именно: выезд на переезд на запрещающий сигнал светофора, не реагируя на звуковую сигнализацию и приближающийся состав.
Ершовский районный суд назначил мужчине 2,5 года лишения свободы в колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU