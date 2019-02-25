На проспекте Строителей в Саратове круглый год льет вода
У дома №16 на проспекте Строителей в Саратове круглый год течет вода из-под дерева.
- Летом 2018 года дерево подняло асфальт и повредило водопровод, который там проходит. Становится теплее — вода льется все сильнее, заливается в магазины, а ночью, в мороз, застывает, — написали очевидцы в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».
По их словам, каждый день приходится отдавать деньги людям, чтобы хотя бы тропинку выдолбить.
Фото из соцсетей
В ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» «КП-Саратов» сообщили, что сейчас заявок по адресу проспект Строителей, 16 в диспетчерской службе нет. Информацию о течи передали техническим специалистам компании для обследования.
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ИСТОЧНИК KP.RU