2019-02-25T15:47:27+03:00
Происшествия

На проспекте Строителей в Саратове круглый год льет вода

В ООО «КВС» сообщили, что сейчас заявок по такому адресу в диспетчерской службе нет
Ольга Муравлёва
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Фото из соцсетейФото из соцсетей
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У дома №16 на проспекте Строителей в Саратове круглый год течет вода из-под дерева.

- Летом 2018 года дерево подняло асфальт и повредило водопровод, который там проходит. Становится теплее — вода льется все сильнее, заливается в магазины, а ночью, в мороз, застывает, — написали очевидцы в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

По их словам, каждый день приходится отдавать деньги людям, чтобы хотя бы тропинку выдолбить.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

В ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» «КП-Саратов» сообщили, что сейчас заявок по адресу проспект Строителей, 16 в диспетчерской службе нет. Информацию о течи передали техническим специалистам компании для обследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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