2019-02-25T15:52:14+03:00
Происшествия

Жителю Шихан отказались смягчать приговор за наркоманию в колонии

Дурь его подруга принесла прямо в тюрьму
Дарья Вострикова
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Пугачевский районный суд в начале декабря 2018 года признал виновным 27-летнего жителя Шихан за покушение на приобретение наркотического средства в крупном размере.

- Когда мужчина отбывал срок в исправительной колонии, он попросил свою подругу принести ему на зону наркотики. Женщина спрятала синтетику в передачку и 1 октября пришла в тюрьму. Ее действия пресекли сотрудники учреждения, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд назначил мужчине 5,5 года исправительной колонии строгого режима. Тот попытался обжаловать несправедливый, по его мнению, приговор. Судебная коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда оставила наказание без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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