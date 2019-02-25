2019-02-25T16:19:14+03:00
Происшествия

В Новобурасском районе группа подростков избила ребенка

По данному факту проводится проверка
Дарья Вострикова
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В сети появилось видео избиения подростка из села Новые Бурасы Саратовской области.

На кадрах отчетливо видно, как четверо парней бьют ногами мальчика, который валяется на земле. Юноша пытается защищаться от обидчиков, махая в их стороны ногами.

Особо свирепствует парень в джинсах с подворотами. Он сначала бьет мальчика руками, потом со всей силы наступает ему на живот и отходит.

После этого хулиган прыгает на свою жертву и начинает молотить кулаками. В этот момент его подельники уже не трогают потерпевшего и просто стоят.

В конце издевательства мальчик встает, падает и отползает в сторону и сворачивается в клубок, качаясь из стороны в сторону.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Саратовской области по взаимодействию со СМИ Надежда Волошина рассказала «КП-Саратов», что проверку проводит полиция Новобурасского района. Сейчас решается вопрос о передаче материалов дела следователям СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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