За сутки в Саратов поступило 369 тыс. кубометров питьевой воды

СЕГОДНЯ 15:04 2019-02-25T15:04:24+03:00

Ежесуточно на линии работали 16 бригад в сопровождении спецтехники

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За выходные специалисты ООО «КВС» устранили 16 повреждений на линиях водоснабжения и 61 — на канализационной сети.

- Работы прошли на улицах Рахова, Большая Горная, 1-м проезде Танкистов, Московском шоссе, Майская, Азина, Аткарская, Большая Садовая и других, — сообщили «КП-Саратов» в компании. — На водоводах установили герметизирующие устройства.

Ежесуточно на линии работали 16 бригад в сопровождении спецтехники. Заявки на расчистку территорий от последствий излива воды переданы подрядным организациям.

Вскрышные работы затронули территорию проезжей части по адресам: проспект 50 лет Октября, 9а, 4-я Прокатная, 16, Ипподромная, 12, Большая Горная, 117, Тверская, 36а. В ООО «КВС» автолюбителей попросили учесть данную информацию и в случае необходимости заранее планировать маршрут движения в объезд участка проведения работ.

В рамках исполнения мероприятий по подготовке к паводковому сезону проводится объезд водопроводных колонок в микрорайонах частного сектора, обследование камер с запорной арматурой и выпусков по адресам в соответствии с планом работ.

За последние сутки в город подано 369 тыс. кубометров питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода; системой канализации очищено 244 тыс. кубометров сточных вод.

Напоминаем, все заявки, связанные с нарушениями в работе систем водоснабжения и водоотведения, принимают в единой диспетчерской службе компании по телефону 24-65-24 в круглосуточном режиме. Информация об изменениях в параметрах обеспечения абонентов услугой холодного водоснабжения размещается на официальном сайте www.kvs-saratov.ru в разделе «Оперативный мониторинг».

ИСТОЧНИК KP.RU