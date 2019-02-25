2019-02-25T15:04:24+03:00
Недвижимость

За сутки в Саратов поступило 369 тыс. кубометров питьевой воды

Ежесуточно на линии работали 16 бригад в сопровождении спецтехники
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

За выходные специалисты ООО «КВС» устранили 16 повреждений на линиях водоснабжения и 61 — на канализационной сети.

- Работы прошли на улицах Рахова, Большая Горная, 1-м проезде Танкистов, Московском шоссе, Майская, Азина, Аткарская, Большая Садовая и других, — сообщили «КП-Саратов» в компании. — На водоводах установили герметизирующие устройства.

Ежесуточно на линии работали 16 бригад в сопровождении спецтехники. Заявки на расчистку территорий от последствий излива воды переданы подрядным организациям.

Вскрышные работы затронули территорию проезжей части по адресам: проспект 50 лет Октября, 9а, 4-я Прокатная, 16, Ипподромная, 12, Большая Горная, 117, Тверская, 36а. В ООО «КВС» автолюбителей попросили учесть данную информацию и в случае необходимости заранее планировать маршрут движения в объезд участка проведения работ.

В рамках исполнения мероприятий по подготовке к паводковому сезону проводится объезд водопроводных колонок в микрорайонах частного сектора, обследование камер с запорной арматурой и выпусков по адресам в соответствии с планом работ.

За последние сутки в город подано 369 тыс. кубометров питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода; системой канализации очищено 244 тыс. кубометров сточных вод.

Напоминаем, все заявки, связанные с нарушениями в работе систем водоснабжения и водоотведения, принимают в единой диспетчерской службе компании по телефону 24-65-24 в круглосуточном режиме. Информация об изменениях в параметрах обеспечения абонентов услугой холодного водоснабжения размещается на официальном сайте www.kvs-saratov.ru в разделе «Оперативный мониторинг».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи проверяют гибель двух мужчин на пожаре в Екатериновском районе
Мальчика в Новобурасском районе избивал его родной брат
Виновника пяти смертей в ДТП у Озинок посадили на 2,5 года
На проспекте Строителей в Саратове круглый год льет вода
Жителю Шихан отказались смягчать приговор за наркоманию в колонии
В Новобурасском районе группа подростков избила ребенка
На рынке в Марксе продавали налимов без документов
Сумма штрафов клуба «Протон-Саратов» выросла до 1 млн рублей
В Саратове пройдут всероссийские Фединские чтения
В Энгельсе мужчина обокрал чужой дом, когда его послали за закуской
Следователи проводят проверку по факту гибели годовалой малышки от кипятка
Панков о ЖК «Южный»: Вопросы по «дорожной карте» должны решаться оперативно
Саратовцев предупреждают о сильном снегопаде
В центре Саратова встали троллейбусы №№5 и 10
Мошенница прикинулась соседкой из первого подъезда, чтобы выманить у саратовчанки круглую сумму
Новые стандарты работы планируются для всех детских поликлиник Саратовской области
Саратовский Роспотребнадзор снял с реализации 98 партий детских товаров и игрушек
На совещании у Радаева обсудили производительность труда и деловой климат в свете послания президента