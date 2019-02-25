2019-02-25T15:07:04+03:00
Происшествия

На рынке в Марксе продавали налимов без документов

Такую рыбу выпустили на прилавок ветврачи
Дарья Вострикова
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На рынке в Марксе торговали свежим налимом без ветеринарных сопроводительных документов.

- Этот факт выявила марксовская межрайонная прокуратура во время проверки ОГУ «Марксовская районная станция по борьбе с болезнями животных». Рыба лежала на прилавках в запретный период ее ловли. Выяснилось, что продукт допускали на рынок местные врачи. Они ставили на обратных стороны накладных штамп о якобы выданном ветеринарном свидетельстве с указанием его номера и даты, — рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.

В адрес начальника марковской районной станции внесли представления. По результатам его рассмотрения четырех человек привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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