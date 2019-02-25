2019-02-25T14:37:47+03:00
Звезды

В Саратове пройдут всероссийские Фединские чтения

В программе — презентация книг, выставки и выступления ученых
Ольга Муравлёва
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В Саратове 26-27 февраля 2019 года пройдут всероссийские Фединские чтения.

- Откроется конференция с возложения цветов памятнику Константина Федина в 10:30, дальше приветственное слово произнесут директор государственного музея Федина Наталия Щелканова, министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина и другие, — сообщается на сайте музея.

Также с докладами выступят известные российские ученые, члены-корреспонденты РАН, доктора наук такие, как Наталия Корниенко, Валерий Прозоров, Алла Грачева.

К тому же в первый день, 26 февраля, презентуют книгу «Константин Федин и его современники» и каталог, а также выставки «К 95-летию выхода романа К. Федина «Города и годы».

Во вторый день, 27 февраля, пройдут доклады ученых, а с 15:30 до 16:00 подведут итоги конференции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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