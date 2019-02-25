В Энгельсе мужчина обокрал чужой дом, когда его послали за закуской
В Энгельсе Саратовской области суд приговорил 36-летнего мужчину к сроку за грабеж.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, злоумышленник обворовал предоставившего ему кров гражданина.
Потерпевший 2 июня 2018 года разрешил малознакомому и его сожительнице поселиться в квартире матери.
Они вместе распивали там алкоголь 5 июня, и мужчина отдал злоумышленнику ключи от своей квартиры, попросив принести оттуда закуску. Однако тот присвоил бинокль, утюг, плед и постельное белье. Сумма ущерба составила 3,8 тыс. рублей.
Кроме того, с 6 по 10 июня злоумышленник вместе с сожительницей украли из квартиры, где им позволили жить, телевизор, магнитофон, электролобзик, два шуруповерта и шахматы. Сумма ущерба составила 9,1 тыс. рублей.
Суд приговорил гражданина к году и восьми месяцам, однако тот счел наказание слишком суровым и обжаловал его. Судебная коллегия областного суда оставила приговор без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU