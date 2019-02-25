В Энгельсе мужчина обокрал чужой дом, когда его послали за закуской

СЕГОДНЯ 13:59 2019-02-25T14:20:45+03:00

Он посчитал приговор слишком суровым и попытался обжаловать

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В Энгельсе Саратовской области суд приговорил 36-летнего мужчину к сроку за грабеж.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, злоумышленник обворовал предоставившего ему кров гражданина.

Потерпевший 2 июня 2018 года разрешил малознакомому и его сожительнице поселиться в квартире матери.

Они вместе распивали там алкоголь 5 июня, и мужчина отдал злоумышленнику ключи от своей квартиры, попросив принести оттуда закуску. Однако тот присвоил бинокль, утюг, плед и постельное белье. Сумма ущерба составила 3,8 тыс. рублей.

Кроме того, с 6 по 10 июня злоумышленник вместе с сожительницей украли из квартиры, где им позволили жить, телевизор, магнитофон, электролобзик, два шуруповерта и шахматы. Сумма ущерба составила 9,1 тыс. рублей.

Суд приговорил гражданина к году и восьми месяцам, однако тот счел наказание слишком суровым и обжаловал его. Судебная коллегия областного суда оставила приговор без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU