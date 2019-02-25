2019-02-25T14:09:15+03:00
Происшествия

Следователи проводят проверку по факту гибели годовалой малышки от кипятка

Она умерла в минувшую субботу
Дарья Вострикова
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Следователи проводят проверку по факту гибели годовалой девочки в Ершовском районе.

- По предварительным данным, вечером 21 февраля мать привела четырех детей к свекрови, которая жила в частном доме села Чапаевка Ершовского района Саратовской области. Сама она поехала в райцентр по делам. В то же время вечером бабушка поставила на кухне кипятиться кастрюлю с водой. По неосторожности ребенок перевернул ее на себя, получив ожог туловища и нижних конечностей, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Мать ребенка решила не показывать девочку врачам, а вылечить ее самой. Однако 23 февраля, около 14:30, малышке стало настолько плохо, что бабушка вызвала фельдшера.

Прибывший медик констатировал смерть ребенка.

Сейчас следователям предстоит выяснить обстоятельства происшествия, проверить условия жизни и воспитания детей, провести судебно-медицинское исследование для установления причины смерти ребенка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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