Панков о ЖК «Южный»: Вопросы по «дорожной карте» должны решаться оперативно

СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-25T14:00:35+03:00

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На региональной неделе депутат Государственной думы Николай Панков провел очередную встречу с участниками рабочей группы по решению проблем ЖК «Южный». С главой Саратова Михаилом Исаевым, представителями министерства строительства и ЖКХ, профильных структур администрации города обсуждался очередной этап подготовки инвестиционного соглашения и варианты квартир, предлагаемых обманутым дольщикам.

Сейчас завершается уточнение реестра дольщиков ЖК «Южный». В список будут включены 55 человек, это физические лица, которые внесли деньги за квартиры. Имеются и предложения от строительных организаций по квартирам, подходящим по метражу. Согласно пожеланиям дольщиков, они расположены в Заводском районе.

Николай Панков подчеркнул, что рабочая группа должна, в первую очередь, ориентироваться на результат. И если возникают какие-то вопросы по реализации «дорожной карты», они должны решаться оперативно.

- На каждом этапе возникают вопросы, это неизбежно, ведь ЖК «Южный» — первый долгострой в области, по которому реализуется схема предоставления дольщикам квартир в других домах. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, благодаря которому в нашей области начали решаться проблемы дольщиков, ставит задачу найти оптимальное решение по каждому объекту. И наша цель — провести все процедуры так, чтобы прийти к результату в минимальные сроки. Это вопрос вашего профессионализма и личной ответственности — сформировать предложения, которые устроят инвестора, быстро решать возникающие затруднения. Это касается инвестиционных предложений, заключения договоров и так далее. В интересах дольщиков сроки по всем этапам «дорожной карты» должны быть соблюдены. Если есть необходимость, будем встречаться дополнительно для оперативного решения вопросов, — обратился к участникам встречи Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU