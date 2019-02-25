Мошенница прикинулась соседкой из первого подъезда, чтобы выманить у саратовчанки круглую сумму
Пенсионерка дала лже-соседке 40 тыс. рублей
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В саратовский отдел полиции №4 с заявлением обратилась 84-летняя местная жительница.
- По словам пенсионерки, к ней домой пришла женщина и представилась соседкой из первого подъезда. Она попросила дать ей в долг 40 тыс. рублей, оставив в залог золотой браслет, который стоил якобы 60 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
По этому факту заведено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU