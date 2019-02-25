2019-02-25T13:48:24+03:00
Общество

Саратовский Роспотребнадзор снял с реализации 98 партий детских товаров и игрушек

Конфисковано 29 партий одежды
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2018 году Роспотребнадзор по Саратовской области проверил 273 магазина, торгующих детскими товарами и игрушками.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в общей сложности было проведено более 1 тыс. испытаний санитарно-гигиенических, токсикологических, биологических, микробиологических показателей.

Были выявлены нарушения маркировки 12% проверенных товаров. С реализации было снято 98 партий детской одежды, обуви и игрушек. Конфисковано 29 партий детской одежды первого, второго слоя, обуви для детей до 3-х лет.

Привлечены к административной ответственности 56 юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи проверяют гибель двух мужчин на пожаре в Екатериновском районе
Мальчика в Новобурасском районе избивал его родной брат
Виновника пяти смертей в ДТП у Озинок посадили на 2,5 года
На проспекте Строителей в Саратове круглый год льет вода
Жителю Шихан отказались смягчать приговор за наркоманию в колонии
В Новобурасском районе группа подростков избила ребенка
За сутки в Саратов поступило 369 тыс. кубометров питьевой воды
На рынке в Марксе продавали налимов без документов
Сумма штрафов клуба «Протон-Саратов» выросла до 1 млн рублей
В Саратове пройдут всероссийские Фединские чтения
В Энгельсе мужчина обокрал чужой дом, когда его послали за закуской
Следователи проводят проверку по факту гибели годовалой малышки от кипятка
Панков о ЖК «Южный»: Вопросы по «дорожной карте» должны решаться оперативно
Саратовцев предупреждают о сильном снегопаде
В центре Саратова встали троллейбусы №№5 и 10
Мошенница прикинулась соседкой из первого подъезда, чтобы выманить у саратовчанки круглую сумму
Новые стандарты работы планируются для всех детских поликлиник Саратовской области
На совещании у Радаева обсудили производительность труда и деловой климат в свете послания президента