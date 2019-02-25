Саратовский Роспотребнадзор снял с реализации 98 партий детских товаров и игрушек

СЕГОДНЯ 12:53 2019-02-25T13:48:24+03:00

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В 2018 году Роспотребнадзор по Саратовской области проверил 273 магазина, торгующих детскими товарами и игрушками.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в общей сложности было проведено более 1 тыс. испытаний санитарно-гигиенических, токсикологических, биологических, микробиологических показателей.

Были выявлены нарушения маркировки 12% проверенных товаров. С реализации было снято 98 партий детской одежды, обуви и игрушек. Конфисковано 29 партий детской одежды первого, второго слоя, обуви для детей до 3-х лет.

Привлечены к административной ответственности 56 юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU