Саратовский Роспотребнадзор снял с реализации 98 партий детских товаров и игрушек
Конфисковано 29 партий одежды
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В 2018 году Роспотребнадзор по Саратовской области проверил 273 магазина, торгующих детскими товарами и игрушками.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в общей сложности было проведено более 1 тыс. испытаний санитарно-гигиенических, токсикологических, биологических, микробиологических показателей.
Были выявлены нарушения маркировки 12% проверенных товаров. С реализации было снято 98 партий детской одежды, обуви и игрушек. Конфисковано 29 партий детской одежды первого, второго слоя, обуви для детей до 3-х лет.
Привлечены к административной ответственности 56 юридических лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU