Ершовец убил друга за мат в свой адрес

СЕГОДНЯ 12:30 2019-02-25T13:43:29+03:00

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Суд признал виновным 37-летнего жителя Ершова в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

- В ночь с 25 на 26 ноября 2018 года подсудимый распивал спиртное с тремя местными жителями в квартире на Молодежной улице поселка Новосельский. Во время застолья 55-летний мужчина нецензурно высказался в его адрес. За что получил не менее пяти ударов кулаками и ногами по голове от рассвирепевшего злоумышленника, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Потерпевший скончался от тупой травмы головы.

Суд назначил убийце девять лет исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU