В Балашове у мужчины арестовали машину за долг по транспортному налогу
Он может лишиться «Лады Приора»
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Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении жителя Балашова.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, горожанин задолжал 40 тыс. рублей транспортного имущественного налога. Он знал об этом, но добровольно выплачивать не спешил.
Приставы пришли к мужчине домой и арестовали его автомобиль «Лада Приора». Если гражданин не погасит долг, то машина будет продана.
ИСТОЧНИК KP.RU