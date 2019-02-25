В Балашове у мужчины арестовали машину за долг по транспортному налогу

СЕГОДНЯ 12:14 2019-02-25T13:31:47+03:00

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Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении жителя Балашова.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, горожанин задолжал 40 тыс. рублей транспортного имущественного налога. Он знал об этом, но добровольно выплачивать не спешил.

Приставы пришли к мужчине домой и арестовали его автомобиль «Лада Приора». Если гражданин не погасит долг, то машина будет продана.

ИСТОЧНИК KP.RU